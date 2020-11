O presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, explicou mais uma vez como funciona a urna eletrônica Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/11/2020 22:10

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, reafirmou neste domingo (29) a segurança no processo eleitoral brasileiro. Ele disse que, "para além da retórica", não há qualquer evidência de fraude nas urnas eletrônicas.



A declaração vem num momento em que o presidente Jair Bolsonaro reforça as ofensivas pedindo a aprovação do voto impresso no País, colocando em xeque a segurança da urna eletrônica.



"Só posso explicar (o funcionamento de urnas eletrônicas) para quem quer entender. Para quem não quer, não há fármaco jurídico possível", disse Barroso.



O presidente do TSE explicou que as urnas não ficam conectadas em rede. Além disso, o programa desenvolvido é fiscalizado pelos partidos, pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Depois, é lacrado num cofre para, na ocasião das eleições, ser inserido individualmente nas urnas.



Ainda segundo Barroso, antes da votação, é feito um boletim inicial que mostra a urna com os votos zerados. Ao fim, por sua vez, o boletim mostra o número de votos que cada candidato recebeu.



"Não há como fraudar nem antes nem depois do boletim de urna", frisou.



Segundo o ministro, os boletins de urna são enviados por uma rede criptografada e só o TSE é capaz de decodificar os dados. Se houver alteração no caminho, o sistema detecta e rejeita informação.



Os partidos, disse Barroso, têm acesso aos boletins e podem fazer conferência. "Nunca ninguém demonstrou evidência de fraude", ressaltou. "Se alguém tivesse demonstrado, o TSE seria primeiro interessado a investigar."



O presidente do Tribunal reforçou que as falhas no primeiro turno, com problemas no e-Título e na totalização dos votos, não tiveram qualquer relação com ataque hacker ou qualquer ilícito.