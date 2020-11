Suéllen Rosim (Patriota), recebeu ataques racistas às vésperas da votação do segundo turno, realizada ontem (29) Reprodução Twitter

Por Agência Brasil

Publicado 30/11/2020 17:22 | Atualizado 30/11/2020 17:24

São Paulo - A prefeita eleita de Bauru (SP), Suéllen Rosim (Patriota), recebeu ataques racistas às vésperas da votação do segundo turno, realizada ontem (29). As ofensas foram postadas no Facebook e distribuídas em grupos do Whatsapp.

“Bauru não merecia ter essa prefeita de cor com cara de favelada comandando a nossa cidade. A senzala estará no poder nos próximos quatro anos”, diz uma das mensagens que foi “printada” por usuários do Facebook e encaminhada à prefeita eleita.

Rosim informou que fez boletim de ocorrência e irá processar os autores. “Recebi mensagens de cunho racista que foram publicadas em um grupo de Whatsapp e nas redes sociais. Jamais me silenciarei diante de algo tão sério. É inadmissível! Tomei as medidas judiciais necessárias”, disse a prefeita eleita em postagem no Twitter.

Recebi conversas de cunho racista feitas em um grupo de WhatsApp e comentários nas redes sociais. Jamais me silenciarei diante de algo tão sério. É inadmissível. Já tomei as medidas judiciais necessárias. Obrigada pelas mensagens de apoio! #racismonão — Suéllen Rosim (@suellenrosim) November 30, 2020

Suéllen Rosim foi eleita ontem, em segundo turno, com 55,98% dos votos válidos, ou 89.725 votos. Em segundo lugar ficou Dr. Raul (DEM), com 44,02% dos votos válidos, ou 70.558 votos.