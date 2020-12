Por O Dia

Publicado 30/11/2020 22:03

Nos cinco municípios do Rio de Janeiro que tiveram segundo turno, todos tiveram um ponto em comum: mais de 30% na taxa de abstenção. De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), Cláudio Brandão, essa porcentagem elevada que não foi às urnas na capital, em São Gonçalo, São João de Meriti, Petrópolis e Campos dos Goytacazes se deve, principalmente, por conta da pandemia do novo coronavírus.



“Lógico, possivelmente, muitos não compareceram ao segundo turno porque há um aumento da pandemia, isso pode ter motivado, mas fica o registro que tradicionalmente no segundo turno o percentual de abstenção é maior do que no primeiro. Não acho que exista desinteresse das pessoas. Provavelmente a maior causa é, de fato, a pandemia”, afirmou o presidente do TRE-RJ.

Publicidade



A capital teve a maior abstenção nas urnas desde 1996. Com 100% dos votos apurados, 1.720.154 de cariocas não apareceram para votar, o que corresponde a 35,45% dos eleitores registrados no TRE-RJ. Vale ressaltar que o número de eleitores faltosos foi superior ao total de votos recebidos pelo prefeito eleito Eduardo Paes (DEM), que somou 1.629.319 votos.



Já em São Gonçalo, segundo maior colégio eleitoral e o segundo município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, 223.352 eleitores se abstiveram de votar neste segundo turno, o que equivale a 33,65% do eleitorado. Assim como na capital, o número de abstenção foi superior aos votos que o prefeito eleito recebeu, que foi o Capitão Nelson, do partido Avante, com 189.719 votos.

Publicidade



São João de Meriti, por sua vez, reelegeu o Doutor João (DEM) com 122.151 votos. Entretanto, a abstenção no município da Baixada Fluminense neste segundo turno foi de 31,96%.



Em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, o número de votos em branco (9.058), nulos (27.839) e de abstenções (85.621) das eleições municipais neste segundo turno foi de 122.518, superando o total de votos válidos nos dois candidatos em disputa, que foi de 117.634 votos. Isso significa que a maioria do eleitorado não escolheu entre Rubens Bomtempo (PSB, com 64.907 votos) e Bernardo Rossi (PL, com 57.727 votos), nas eleições. A taxa de abstenção foi de 35,65%.

Publicidade



Por fim, em Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho (PSD) recebeu a maioria dos votos. Entretanto, o candidato está sub judice e aguarda decisão da Justiça Eleitoral para ter a confirmação se será ou não o prefeito pelos próximos quatro anos do município do Norte Fluminense. Apesar disso, vale destacar o aumento na taxa de abstenção, que no primeiro turno foi de 24,92% e no segundo turno cresceu para 30,37%, o que equivale a 109.516 ausências.



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o percentual de brasileiros que deixou de votar no segundo turno das eleições municipais de 2020 chegou a 29,47%. Essa taxa quer dizer que 11.116.373 pessoas não foram às urnas das 57 cidades que decidiram o seu futuro prefeito neste último domingo.