Debate terá a participação dos candidatos Rodrigo Neves (PDT), Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB) e Paulo Ganime (Novo). Divulgação / O Dia

Publicado 07/08/2022 01:00 | Atualizado 07/08/2022 09:59

Mantendo a tradição, a BAND iniciará, neste domingo, 7, a agenda de debates entre os candidatos ao Governo do Rio de Janeiro. Mediado pela jornalista Thaís Dias, o evento terá a participação dos candidatos Rodrigo Neves (PDT), Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB) e Paulo Ganime (Novo).



Aparecendo em segundo lugar nas pesquisas, Marcelo Freixo se mostra bastante tranquilo na véspera.



“Os debates são fundamentais para o pleno exercício da democracia. Um espaço onde o eleitor tem a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre cada candidato. Minha expectativa é de que tenhamos um debate de alto nível onde os principais problemas da população sejam o foco principal”, declarou o candidato.



Paulo Ganime, está animado e acredita que essa é uma excelente oportunidade para divulgar as ideias e propostas dos candidatos. "Sou o único que tem um plano de governo com a colaboração do cidadão. Nós vamos mostrar que o Rio de Janeiro não é uma causa perdida. Temos que acreditar que juntos podemos superar o descaso, a corrupção, a má gestão. A velha história dos últimos 6 governadores terem sido presos ou terem processos".



Para o deputado, o Rio precisa de um governador que tenha `coragem para enfrentar a milícia, o tráfico, a corrupção e entenda de gestão`. "Vamos mostrar para o eleitor como acabar com essa guerra , retomar a credibilidade do estado e gerar empregos", disse Ganime .



Rodrigo Neves afirma que o RJ está na sua pior crise econômica da história e por isso vai focar nas propostas para geração de emprego, renda e educação em tempo integral, além da recuperação dos centros abandonados. "Eu sou um gestor testado, peguei Niterói com contas desorganizadas e em uma crise financeira sem precedentes e depois de muito investimento entreguei obras históricas e deixei a cidade com dinheiro em caixa", afirma.



Diferente dos outros candidatos que separaram o fim de semana somente para a preparação, o governador Cláudio Castro, que vem liderando as intenções de voto, vai conciliar os compromissos do cargo com o estudo para o debate.



"A melhor preparação para o debate eu tive durante os últimos 23 meses, período em que venho trabalhando como governador para fazer o Estado do Rio superar a maior crise de sua história. Desde que assumi esse desafio, aprendi muito e com certeza estou bem mais preparado hoje do que antes. Durante esse tempo de muito trabalho, tivemos, graças a Deus, inúmeras realizações e o debate será importantíssimo para apresentar à população tudo o que foi feito e apresentar caminhos para tudo aquilo que sabemos que ainda precisamos avançar", afirmou Cláudio Castro.





O debate da Band será transmitido pela TV Band, Rádio BandNews FM – 90,3 e pelas mídias sociais do Grupo a partir das 21h. Ele será dividido em 3 blocos. No 1º, todos os candidatos vão responder uma pergunta escolhida pela produção, a ordem foi definida por sorteio.



O 2º bloco é o momento do confronto direto entre os candidatos, com temas livres. Cada um terá quatro minutos para responder, podendo usar no mínimo um minuto e guardar o restante para a tréplica. No 3º e último bloco, os participantes responderão a mais uma pergunta formulada pela Band e em seguida cada um terá 1 minuto para as considerações finais.



Na madrugada de segunda para terça, meia noite e meia, o BandNews reapresenta na íntegra o debate no Rio de Janeiro.

Reportagem de Bianca Guilherme, Aline Macedo, Carlos Cruz e Gabriela Neto.