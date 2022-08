Eleições

‘Pra mudar com quem sabe governar’: No Rio, Rodrigo Neves se reúne com aliados para planejar o início da campanha eleitoral

Representantes do PDT, PSD, Cidadania, Patriota e Agir fizeram encontro no Centro do Rio

Publicado 09/08/2022 20:02 | Atualizado há 15 horas