Cabo Daciolo foi anunciado como candidato ao Senado na noite de sexta (5) - Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Cabo Daciolo foi anunciado como candidato ao Senado na noite de sexta (5)Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

Publicado 09/08/2022 21:56

O PDT oficializou, nesta terça (9), a candidatura do ex-deputado federal Cabo Daciolo ao Senado Federal no Rio de Janeiro. Conforme nota divulgada no site oficial do Partido Democrático Trabalhista, a escolha ocorreu após debate interno na coligação (PDT, PSD, Patriota e Agir).



O primeiro e segundo suplentes do cargo são, respectivamente, o presidente do Movimento Negro do PDT/RJ, Luiz Eduardo Negrogun, e a advogada pedetista Mara Hofans.



A escolha de Negrogrun parece ter sido a forma de amenizar a decepção dos que defendiam o nome de Ivanir dos Santos como postulante ao cargo. O babalawô e professor da UFRJ tinha lançado sua pré-candidatura para concorrer na disputa por uma vaga à Casa Alta com o apoio dos movimentos negros e populares do PDT.



Ivanir dos Santos e Negrogun Divulgação

“O PDT vai seguir sua história com coerência. Temos um pré-candidato ao senado preto, pobre e da comunidade. Professor doutor babalawô Ivanir dos santos”, escreveu o presidente do Movimento Negro em comunicado emitido no dia 15 de junho deste ano, depois que a coluna Informe do Dia noticiou a possível escolha de Cabo Daciolo para a vaga — o que acabou se confirmando.