Herbert de Souza: pela democracia mesmo após sua morte - Reprodução/TV Globo

Publicado 10/08/2022 12:13

Nesta terça, 9, os candidatos ao governo Marcelo Freixo (PSB) e Rodrigo Neves (PDT) relembraram a trajetória do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, que há 25 anos nos deixou. Conhecido pela frase "Quem tem fome tem pressa", Herbert criou e dedicou-se ao projeto Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, a primeira grande campanha nacional da fome na época.

Neves, fez uma publicação especial sobre o sociólogo. Para o candidato, a sua frase de destaque ainda é pauta hoje em dia.

"No estado do Rio, cerca de 9,9 milhões de moradores, ou quase 60% da população, enfrentam algum nível de insegurança alimentar. Um absurdo! Sou sociólogo e sempre me guiei pelos princípios de Betinho e por isso lancei o programa Renda Básica durante a pandemia. Garantimos a comida na mesa da população da cidade, mas infelizmente o mesmo não foi feito pelo Governo do Estado. Nós sabemos como fazer e vamos usar a nossa experiência e o compromisso com o povo para mudar esse quadro", declarou o pedetista.

Freixo também utilizou suas redes sociais para mostrar trechos de reportagens sobre a fome e o debate da Band TV em que o candidato falou suas propostas para o tema.

"O Brasil voltou pro mapa da fome. São quase 3 milhões de pessoas famintas no RJ. Minha prioridade como governador é acabar com a fome. Vou colocar comida na mesa das famílias e aumentar o valor do salário mínimo regional, congelado por Witzel e Castro. Quem tem fome tem pressa, já dizia Betinho, que nos deixou há 25 anos", comenta Freixo.

Betinho era irmão do cartunista Henfil e do músico Chico Mário. Em 1986 descobriu que era soropositivo, tendo contraído o HIV em alguma das transfusões de sangue que precisava fazer por conta da hemofilia. Aos 61 anos de idade, Betinho faleceu em consequência da hepatite C, também contraída em uma transfusão de sangue.