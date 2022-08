Anitta e Janja, esposa de Lula, combinam almoço 'sem louro no feijão' - Reprodução da internet

Anitta e Janja, esposa de Lula, combinam almoço 'sem louro no feijão'Reprodução da internet

Publicado 13/08/2022 16:38 | Atualizado 13/08/2022 17:33

Faltando exatamente 50 dias para o 1º turno das eleições, o nome de Lula esteve no trending topics do Twitter, neste sábado 13 de agosto.



O motivo para o nome do candidato à presidência estar entre um dos assuntos mais comentados da rede social é o movimento ‘LulaDay”. Criado por fãs da cantora Anitta, a 'virada cultural' teve início na madrugada de hoje e vai durar até às 00h. O objetivo é apoiar a candidatura do ex-presidente.



A conta identificada como @anittacrave fez um tweet sobre o evento online, com a programação que também vai acontecer em outras redes sociais.

'Luladay' é criado por fãs de Anitta e ganha força no Twitter Divulgação / Redes Sociais



Muitos políticos e candidatos a cargos nestas eleições também fizeram postagens em apoia a Lula, com a #luladay. Alessandro Molon (PSB), candidato ao Senado pelo Rio, foi um dos nomes.

Candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Alessandro Molon publica foto em apoio a Lula Divulgação / Redes Sociais

O evento acontece no mesmo dia em que Lula e Bolsonaro deram entrevistas a canais online. Enquanto o primeiro candidato conversou com o deputado federal André Janones (Avante-MG), em uma live no Facebook, o segundo foi entrevistado ao vivo pelo jornalista Rica Perrone, no canal do Youtube 'Cara a Tapa'.