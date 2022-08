Paulo Ganime (Novo), Marcelo Freixo (PSB), Cláudio Castro (PL) e Rodrigo Neves (PDT) são os candidatos que terão tempo de TV - Divulgação / O Dia

Paulo Ganime (Novo), Marcelo Freixo (PSB), Cláudio Castro (PL) e Rodrigo Neves (PDT) são os candidatos que terão tempo de TV Divulgação / O Dia

Publicado 14/08/2022 18:02 | Atualizado 14/08/2022 18:30

Quem segue os candidatos ao governo fluminense nas redes sociais, neste domingo (14) teve a oportunidade de ver um lado que é pouco conhecido. Hoje as postagens sobre política e eleições deram espaço para as celebrações públicas de afeto e para a relação entre pai e filho.



Marcelo Freixo (PSB) publicou um vídeo que recebeu dos filhos João e Isa em sua conta no Instagram. O candidato também relembrou o pai em fotos: “Feliz dia dos pais a todos! Dia de relembrar meu pai Aroudo, um homem simples, que batalhou desde muito cedo pra garantir um futuro pra família”, escreveu o político na legenda.



Homenagem de Marcelo Freixo (PSB) no Dia dos Pais Divulgação / Redes Sociais

À tarde, ao lado do aspirante ao Senado Alessandro Molon, o ex-deputado federal participou de uma caminhada em Copacabana e aproveitou para tirar fotos com seus apoiadores.



Na legenda de uma foto antiga, Paulo Ganime (Novo) escreveu: “No Dia dos Pais, é esse cara aí da foto que me dá saudade. O nome dele é José Antônio, ou Teixeira, como era chamado. A saudade é tão grande quanto os ensinamentos que ele me deixou.”

O deputado federal também aproveitou para lembrar do irmão já falecido: Sorte também foi ter convivido com o outro cara da foto, meu irmão e padrinho Kadu. Os dois já nos deixaram, mas permanecem vivos na mente, no coração, e em tudo que eu realizo” disse.



Foto de Paulo Ganime (Novo) ao lado do pai e irmão. Divulgação / Redes Sociais

A rede social de Rodrigo Neves (PDT) foi invadida por Mayara, Cadu e Marina que postaram um vídeo em homenagem ao pai. Na legenda eles escreveram: “Invasão da família no Dia dos Pais! Fizemos esse vídeo em homenagem ao nosso pai nesse dia especial. Ele é o maior exemplo para todos nós. O Rodrigo que vocês conhecem como prefeito, político, administrador e militante é o nosso pai, amigo e conselheiro.”

No Twitter, Cláudio Castro (PL) também divulgou um vídeo e escreveu: “Aprendi com meu pai que os filhos são o bem mais precioso que um homem pode ter. Ele sempre deu exemplo, que tento reproduzir pra que meus filhos sejam pessoas de bem, com fé em Deus e amor pelo próximo, ajudando a construir um mundo melhor. Feliz Dia dos pais, pessoal!”

O ex-governador Wilson Witzel (PMB) fez uma montagem com imagens da prole. Na legenda ele escreveu: “Feliz dia dos pais! Nossos filhos são presentes de Deus e a cada dia me sinto mais feliz por poder ajuda-los e amá-los. Eles são nosso futuro e minha maior obra.”



Wilson Witzel (PMB) com os filhos em foto no Instagram Divulgação / Redes Sociais

A propaganda eleitoral começa oficialmente na próxima terça (16) e vai até o dia anterior a eleição, que está marcada para 2 de outubro. O segundo turno está marcado para o dia 30 do mesmo mês.