Anitta no Rock in Rio LisboaReprodução do Twitter (@rockinriolisboa)

Publicado 14/08/2022 12:20

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliaram a distância em relação aos demais candidatos à Presidência em engajamento nas redes sociais em julho, na comparação com o mês anterior. O fator de desequilíbrio foi a cantora Anitta, que foi mencionada 170,9 mil vezes em posts sobre as eleições após declarar apoio ao petista e desautorizar o uso de sua imagem na campanha do ex-presidente.



O episódio ajudou Lula a crescer 36% em popularidade no Twitter, alcançando 62 mil menções por dia no mês, positivas ou negativas Além disso, fez a taxa de engajamento saltar de 6,3% para 9,1%. A métrica representa o quanto do conteúdo produzido nas redes gerou interações. Houve pico de citações ainda com o assassinato de um militante petista por um bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR), em 9 de julho.



Os dados foram coletados pelo Monitor de Redes do Estadão, ferramenta criada em parceria com a Torabit que analisa postagens públicas e acompanha o desempenho dos candidatos nas redes sociais.



Bolsonaro também cresceu nas redes, principalmente em razão da reunião com embaixadores em que questionou as urnas eletrônicas (23,8 mil posts) e ao anunciar a redução do preço da gasolina (16,8 mil). O presidente avançou 83% na quantidade de menções - 22 mil por dia em julho - com a taxa de engajamento aumentando de 5,5% para 7%.



CIRO E TEBET



Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) tiveram como destaque a foto de um encontro amistoso em evento na Bahia, em 2 de julho. Eles também foram alvo de bolsonaristas, que resgataram vídeos antigos de Ciro e Simone falando sobre o voto impresso.



O ex-governador do Ceará teve 4,5 mil menções por dia em julho, e a senadora, 2,4 mil. Mas, enquanto Ciro perdeu engajamento (4,8% para 4,5%), Simone conseguiu aumentar a interação (2,5% para 4,2%).

Os candidatos aparecem associados a termos diferentes no levantamento, indicando os principais assuntos da campanha e dos ataques dos adversários. Lula é destaque em posts sobre economia e corrupção.

Bolsonaro cresce em quantidade de menções quando os temas são família e assuntos internacionais, como o cenário político da América Latina. Ciro está mais ligado à questão da infraestrutura e Simone Tebet, à segurança.