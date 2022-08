Governador Cláudio Castro faz campanha no Calçadão de Nova Iguaçu ao lado de outros candidatos. - Divulgação / Rafael Campos

Publicado 16/08/2022 18:02

Na busca pela reeleição, o governador do Rio Cláudio Castro (PL) participou de uma caminhada no Calçadão de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta terça (16). A data marcou o primeiro dia oficial de campanha para as eleições deste ano.



Castro chegou na cidade pouco depois do meio-dia em meio a uma multidão de apoiadores que o aguardavam com bandeiras. Em cima de um trio elétrico, ele discursou ao lado do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa (PP), sua esposa Analine de Castro, e o jogador Romário (PL), que também é candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro.



“Eu resolvi começar pela Baixada para demonstrar que, finalmente, a Baixada tem um respeito e um carinho por parte do governador. E esse respeito e esse carinho ele é tão grande que pela primeira vez, desde a redemocratização, o vice desse governador será da Baixada Fluminense”, disse Castro, explicando o motivo de iniciar a campanha em Nova Iguaçu, além de acenar ao vice, Washington Reis — ex-prefeito de Duque de Caxias.



O postulante também relembrou os feitos que fez na cidade iguaçuana, em parceria com Rogério Lisboa, e prometeu entregar o Rio Imagem Baixada até o fim deste ano: “Melhoramos o Hospital da Posse. Iremos entregar, muito em breve, o Hospital Iguassu. Tem mais dois hospitais sendo construídos. Até o fim do ano, vamos entregar o Rio Imagem Baixada, o maior centro de imagem do Brasil, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.”



Com o discurso focado na região, o governador enumerou investimentos em infraestrutura, com mais intenções de entrega iminente: a ampliação da Via Light e a TransBaixada. O candidato disse que a via que liga Nova Iguaçu à Pavuna chegará até a Avenida Brasil no ano que vem, ressaltando que as licitações estão em andamento. E ainda afirmou que a obra de extensão do metrô até Nova Iguaçu tem previsão de início no fim deste ano.



Após o discurso, Castro caminhou pelas ruas do comércio local e conversou com comerciantes e a população.

Panfletagens, caminhadas e pedido de proteção

O candidato pelo PSB, Marcelo Freixo, iniciou sua campanha na Igreja da Penha. Em suas redes sociais Freixo postou que decidiu iniciar "pedindo proteção a Deus nesta caminhada tão importante". Eduardo Serra (PCB) participou do programa Giro na Rede, da TV Metropolitana Rio.



Paulo Ganime (NOVO), começou sua campanha em Nova Iguaçu. "Estar na Estação Nova Iguaçu me ajuda a conhecer de perto as dores do trabalhador da baixada que perde tanto com a falta de qualidade", declarou o candidato. Rodrigo Neves (PDT) participou de uma missa no Santuário das Almas, em Niterói, e depois seguiu para a Vila Ipiranga.



Wilson Witzel (PMB) deu o pontapé inicial em uma caminhada na Saara. O candidato postou, em seu Instagram, que escolheu o local para ouvir a população. Próximo, Cyro Garcia (PSTU) esteve em frente ao Edifício Senado, na rua Henrique Valadares, distribuindo panfletos e conversando com eleitores, junto com a Bárbara Sinedino, candidata ao senado pelo partido. Juliete Pantoja (PU) também optou por iniciar com panfletagem no centro do Rio de Janeiro. A candidata distribuiu mais de 21 mil panfletos nas estações de trem e metrô.



Nossa equipe tentou entrar em contato com a assessoria de Luiz Eugênio Honorato (PCO), mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno sobre a agenda do candidato.