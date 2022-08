Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Publicado 19/08/2022 21:33

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez discurso com tom religioso nesta sexta-feira, 19, na instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG). Candidato à reeleição, o chefe do Executivo agradeceu por sua "segunda vida", em referência à facada que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, na cidade mineira de Juiz de Fora.

"É uma satisfação muito grande retornar ao Estado ao qual renasci", declarou o presidente, que lançou sua campanha na terça-feira, 16, em Juiz de Fora, justamente para passar a ideia de "renascimento", tanto do ponto de vista religioso quanto nas pesquisas eleitorais. "Tenho certeza que com paz no coração, com fé e com muito amor os senhores distribuirão justiça para todos do nosso Brasil", afirmou Bolsonaro, dirigindo-se aos desembargadores do novo TRF.

"Agradeço a Deus por essa oportunidade, pela minha segunda vida e pela missão de ser presidente da República", emendou o chefe do Executivo. A criação do TRF-6 foi uma ideia patrocinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que compareceu à cerimônia, e atende demandas de parlamentares e figuras do Judiciário de Minas.

Também estiveram presentes na solenidade o vice-presidente da Câmara, Lincoln Portela (Republicanos-MG), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, o ministro do Supremo Kassio Nunes Marques e o governador do Estado, Romeu Zema (Novo).

Foi o segundo evento do Judiciário com a presença do chefe do Executivo nesta semana. Na terça-feira, 16, Bolsonaro foi à posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Um dos principais alvos de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o magistrado fez um discurso em defesa das urnas eletrônicas, atacadas de forma sistemática pelo candidato à reeleição, e foi aplaudido.

No TSE, Bolsonaro encontrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto e líder nas pesquisas de intenção de voto. Foi a primeira vez que os dois rivais estiveram juntos em um mesmo ambiente desde que o atual chefe do Executivo assumiu o comando do País.