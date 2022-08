Marcelo Freixo (PSB) durante caminhada no calçadão de Campo Grande - Márcio Menasce / Divulgação

Publicado 25/08/2022 19:26

Marcelo Freixo, postulante ao governo do Rio pelo PSB, esteve na manhã desta quinta (25) na Zona Oeste do Rio, onde se encontrou com empreendedores na Associação Empresarial de Campo Grande. Recebido pelo presidente da AECG, Guilherme Eisenlohr, o ex-deputado federal falou sobre suas propostas para fortalecer os pequenos negócios na região.



"Nós vamos criar a Agência de Desenvolvimento da Zona Oeste, assim como faremos na Baixada. E teremos aqui em Campo Grande uma Casa do Empreendedor. Nosso objetivo é garantir qualificação profissional, assessoria jurídica e administrativa e crédito barato para quem tem ou quer abrir um pequeno negócio", disse.



Após o encontro, Freixo fez uma caminhada pelo calçadão do bairro e, ao lado do candidato ao Senado Alessandro Molon (PSB), conversou com comerciantes e a população local.



O candidato também falou sobre o problema da fila do Sisreg (Sistema Nacional de Regulação) e prometeu que investirá na área da saúde: “tem gente esperando consulta e exame há um tempão e, como governador, esse é o meu maior compromisso: contratar 3 mil médicos no primeiro ano de governo e fazer a fila andar. Em vez de gastar em propaganda, vamos investir na saúde, contratar médicos e botar remédio nas unidades de saúde", discursou.



Sobre o transporte público fluminense, Freixo disse que irá colocar “ordem nos trens”, reformando as estações e diminuindo o tempo de espera de quem usa a Supervia: “É inaceitável que um morador de Campo Grande leve 2 horas para ir e 2 para voltar do trabalho.”