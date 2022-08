Em caminhada no calçadão do bairro, candidato a governador afirma que vai recuperar os trens urbanos - ALEX RAMOS

Publicado 26/08/2022 19:55

O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, afirmou nesta manhã, 26, em caminhada no Calçadão de Bangu que vai recuperar as estações ferroviárias. O candidato classifica como uma “vergonha” a situação dos trens urbanos fluminenses.

“Nós vamos acabar com a pouca vergonha da Supervia. Vamos recuperar as estações e garantir que elas tenham banheiro e acessibilidade e que todos os ramais tenham trens expressos para a Central do Brasil. Se for necessário, vamos pegar de volta os trens urbanos, vamos encampar a Supervia para dar um choque de gestão e levar dignidade ao trabalhador da Zona Oeste”, declarou.

Acompanhado do candidato a vice-governador, Felipe Santa Cruz (PSD), da deputada estadual Martha Rocha (PDT) e do candidato a deputado federal Miro Teixeira (PDT), Rodrigo Neves afirmou que a linha de trem encontra-se em estado de "abandono" nos últimos quatro anos e criticou as dificuldades diárias do passageiro da zona oeste.

“O abandono dos trens da Supervia nesses últimos quatro anos é uma vergonha. Não é possível que o trabalhador da Zona Oeste leve duas horas para chegar até o Centro da cidade e duas horas para voltar, se arrebentando igual sardinha em lata nos trens. Vamos mudar essa realidade do transporte, pois assim vamos melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores", comentou Neves.