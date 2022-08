Eduardo Serra (PCB) é candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação / Partido

Publicado 29/08/2022 15:31

O candidato ao governo fluminense Eduardo Serra (PCB) esteve em frente ao Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), na Tijuca, nesta segunda-feira (29). Ao lado de militantes e postulantes do seu partido, Serra fez panfletagem no local, conversou com moradores e deu entrevista à imprensa.



Na ocasião, o aspirante ao Palácio Guanabara falou sobre a importância do Instituto na formação de professores, o compromisso do PCB com a educação pública de qualidade e acessível a todos, e o seu compromisso com a “expansão do ensino médio no Estado rumo à universalidade”. O candidato também defendeu as universidades Uerj e UENF e criticou a reforma do Ensino Médio que foi recentemente implementada. Segundo Serra, ela “enfraquece a formação integral humanista e crítica”. Ele defendeu um ensino profissionalizante “verdadeiro” e “não esse que veio agora que é só de faz de conta", afirmou.