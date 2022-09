Castro conversa com moradores da Ilha do Governador - Rafael Campos

Publicado 02/09/2022 21:22 | Atualizado 02/09/2022 21:25

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, afirmou, nesta sexta-feira (02/09), que o novo modelo de concessão para a operação do sistema de barcas será construído junto com a população, por meio de audiências públicas. O modelo está sendo desenvolvido pela UFRJ e vai substituir a concessão em vigor, que termina em fevereiro de 2023. A declaração foi feita durante caminhada na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

"Vamos realizar audiências públicas para saber direto da população, que é quem utiliza o serviço de fato, o que é mais importante. A ideia é discutir desde os intervalos das barcas até os seus itinerários, sempre visando oferecer um serviço melhor, com uma tarifa justa. Assim, vamos construir uma grande concessão, que tenho certeza que deixará o povo do Rio muito satisfeito. Nós vamos melhorar a qualidade do serviço para atender os passageiros com o respeito que merecem", declarou.

Na caminhada, o postulante conversou com moradores e passageiros do sistema de barcas e reforçou que conseguiu, junto à concessionária CCR Barcas, a garantia de que o serviço será mantido normalmente até a conclusão da nova modelagem. O governador descartou qualquer tipo de interrupção, sem prejuízo aos mais de 860 mil passageiros que são transportados por mês nas barcas.

Em seu plano de governo, Castro afirma que pretende melhorar os serviços dos trens, do metrô e das barcas. Segundo o candidato, serão inaugurados o MetrôLeve, que vai integrar os municípios da Baixada Fluminense com a capital; o Muvi (Mobilidade Urbana Verde Integrada), corredor expresso de ônibus de São Gonçalo; a TransBaixada, conectando a Rodovia Washington Luís à Via Dutra; e a ampliação da Via Light, ligando Nova Iguaçu diretamente à Via Dutra e Queimados.