Janja e LulaAFP

Publicado 08/09/2022 19:52 | Atualizado 08/09/2022 20:03

A socióloga Janja Da Silva, casada com Lula, aproveitou o ato Todos Juntos pelo Rio na Baixada Fluminense para responder a provocação que Jair Bolsonaro fez durante o seu discurso, em Brasília, em comemoração ao Sete de Setembro.

Nas comemorações do Bicentenário da Independência, o presidente pediu que seu eleitores que comparassem as duas primeiras-damas. "Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras-damas. Não há o que discutir. Uma mulher de Deus, da família e ativa na minha vida. Não é ao meu lado, não, às vezes ela está na minha frente. Eu falo aos homens solteiros: procure uma mulher, uma princesa, se case com ela para serem mais felizes ainda", afirmou.

Janja foi aconselhada pela equipe de Lula a ignorar as provocações, mas durante o comício ela pediu ao público para acender as lanternas dos seus celulares. "Eu queria ver se eu via alguma princesa por aí ou por aqui. Não tem, sabe por quê? Porque aqui só tem mulher de luta, e são essas mulheres que vão ganhar esta eleição no primeiro turno para Luiz Inácio Lula da Silva", declarou.