Washington Reis (MDB) renuncia sua candidatura a vice-governador do Rio de Janeiro - Divulgação / Facebook

Publicado 09/09/2022 19:43 | Atualizado 09/09/2022 19:46

Nesta sexta-feira (9), Washington Reis (MDB) renunciou sua candidatura ao cargo de vice-governador do Rio de Janeiro.



Em pedido protocolado ao Tribunal Regional Eleitoral do estado, o postulante declarou “razões pessoais” para requerer a homologação do pedido e o cancelamento do registro. O ex-prefeito de Duque de Caxias concorria ao cargo ao lado do governador Cláudio Castro (PL), que busca a reeleição.



No final do documento, Reis solicita que a coligação “Rio unido e mais forte” seja intimada para decidir quem irá completar a chapa majoritária.



No último dia 6, o TRE-RJ já havia indeferido a candidatura do postulante, mas Washington Reis poderia ainda recorrer a tribunais superiores.