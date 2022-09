Candidato ao governo do Rio pelo Novo, Paulo Ganime já percorreu 92 cidades do Estado - Divulgação

Candidato ao governo do Rio pelo Novo, Paulo Ganime já percorreu 92 cidades do EstadoDivulgação

Publicado 11/09/2022 17:12

O candidato a governador do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, percorreu a Região Serrana em mais um dia de campanha eleitoral. Na manhã deste domingo, 11, Ganime participou da inauguração do comitê em Nova Friburgo. De lá, ele seguiu com apoiadores para uma caminhada na feira de Olaria no município, onde conversou com comerciantes e moradores.



No início da tarde, acompanhado da esposa Sara Ganime, do candidato a vice-presidente, Tiago Mitraud, de candidatos a deputados do Novo e apoiadores, Ganime visitou a Expo Macuco 2022, no interior do Estado, e falou sobre o potencial do agronegócio.

"Aqui nós temos uma pecuária forte. No meu governo, a gente vai valorizar muito esse setor, até porque isso junta, não só a produção rural, mas também o turismo e o desenvolvimento do interior. O Rio de Janeiro só vai crescer com um interior forte e pra isso nós precisamos garantir infraestrutura nas estradas para receber e destinar as cargas", afirmou o candidato. "Além disso, nós vamos investir na qualificação dos profissionais com uma Emater funcionando em parceria com a Embrapa. O agro tem um potencial muito grande para ajudar na geração de emprego e renda. Não adianta só olhar para a capital. É preciso desenvolver o interior para melhorar todo o Estado. Vou descentralizar o governo para que todos os cidadãos fluminenses tenham uma vida melhor", completou.



Após percorrer municípios das oito regiões do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime chegou à marca de 92 cidades visitadas com a caminhada e panfletagem no Largo da Matriz, em São Sebastião do Alto, também na Região Serrana. O deputado federal e candidato a vice-presidente na chapa do partido Novo, Tiago Mitraud, fez questão de acompanhar Ganime até o 92° município.

"Foi muito importante estar com ele nesse momento. A gente precisa de um governador que conheça a realidade do Rio de Janeiro. Tenho certeza que é o único candidato que conheceu o estado inteiro e vai ser não só o melhor governador, mas aquele que mais conhece os municípios fluminenses", disse Mitraud.