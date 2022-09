Cláudio Castro e Thiago Pampolha participam de carreata em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio - ROGERIO SANTANA

Publicado 11/09/2022 18:45

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, fez, neste domingo, 11, sua primeira carreata ao lado do novo candidato a vice Thiago Pampolha, na Zona Oeste do Rio. Eles foram recebidos por Moradores do Cesarão, em Santa Cruz.

"Chegou o tempo de continuar a mudar o Rio de Janeiro, de reconstruir o estado, que estava falido. Estamos melhorando a economia, gerando empregos, e olhando para o social. E hoje o Thiago Pampolha chega para contribuir com o nosso trabalho. Aproveito também para agradecer ao Washington Reis, que está com a gente desde o início", disse Castro.

Pampolha agradeceu a confiança do governador e da Coligação Rio Unido e Mais Forte e ressaltou a importância de levar ainda mais desenvolvimento para a Zona Oeste.

"É um orgulho contribuir para reerguer o Rio de Janeiro, seguindo a linha do crescimento, da prosperidade e da geração de empregos", afirmou o candidato a vice-governador.

Restaurantes do Povo

Durante a carreata, o governador reafirmou o compromisso com a melhoria da qualidade de vida de moradores da região, com a inauguração de mais Restaurantes do Povo e a revitalização de conjuntos habitacionais.

"Os moradores da Zona Oeste merecem mais dignidade. A região já conta com Restaurantes do Povo em Bangu e em Campo Grande. E vamos inaugurar uma unidade aqui em Santa Cruz, com café da manhã por R$ 0,50 e refeições por R$ 1. Além disso, reformamos conjuntos em Padre Miguel, Realengo, Senador Camará e Taquara. Nos próximos quatro anos, mais condomínios da Zona Oeste receberão obras de melhorias", explicou Cláudio Castro.