Cássio pediu desculpas por vídeo no qual promete suspensão de marmita a mulher Reprodução/Redes Sociais

Publicado 12/09/2022 08:43 | Atualizado 12/09/2022 08:54

Cássio Cenali, o bolsonarista que viralizou com vídeo prometendo suspender a entrega de marmitas a uma eleitora do Lula , se retratou, pedindo desculpas pelo ato. Em novas imagens que circulam nas redes sociais, o comerciante informou estar muito arrependido e afirma que foi uma "infelicidade ter feito este vídeo".

No relato, ele declara que há mais de dois anos faz marmitas às quartas-feiras e entrega a moradores de rua. Cássio também informou que neste tempo, também realiza as entregas à Ilza Ramos Rodrigues, a quem disse que não daria nova marmitas, após ela declarar que votaria em Lula nestas eleições.

"Eu não vou parar com esse trabalho meu. É um trabalho que faço com recurso meu, não tenho apoio político nisso ai, não tenho nada. Eu só quero a caridade", afirmou. "E eu estou muito arrependido, tive a infelicidade de ter feito esse vídeo. É só isso que tenho para falar", finalizou o comerciante.

Crédito: Reprodução/Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/1T9IOoijqa — Jornal O Dia (@jornalodia) September 12, 2022

O primeiro vídeo de Cássio viralizou após ser publicado no Twitter. Nele, o homem está em uma rua escura, conversando com a mulher no portão de uma casa e questiona se ela "é Bolsonaro ou é Lula", ao que ela responde: "Eu sou Lula".



Ele então diz: "A partir de hoje, não tem mais marmita, tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula, agora". Ela pergunta se ele está falando sério, e ele confirma a declaração. "Sério. Aqui não vem mais marmita, ela vai pedir para o Lula agora", afirma Cássio.

As imagens repercutiram nas redes sociais, chamando a atenção de diversas personalidades. O apresentador Luciano Huck chamou de lamentável e desumana a postura do homem. "Fome não tem ideologia. Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa."



O ex-presidente Lula prestou solidariedade à mulher. "Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade."

A cantora Pabllo Vittar também repudiou o ato e declarou o apoio em Lula. "Que homem nojento gente vamos de lula no primeiro turno!!!! (...) O Brasil que eu quero é um Brasil SEM FOME!", escreveu.

MST doará alimentos à eleitora



Na manhã de domingo, 11, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), por meio de seus perfis nas redes sociais, afirmou que irá doar alimentos produzidos pelo movimento para Rodrigues pelos próximos seis meses.



"O MST se solidariza com todas as famílias com fome e, em especial, com a Dona Ilza. Por isso, nós vamos doar alimentos pelos próximos 6 meses", escreveu no Twitter João Paulo Rodrigues, membro da coordenação nacional do movimento.