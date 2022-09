Candidatos ao governo do Rio de Janeiro - Divulgação / O Dia

Candidatos ao governo do Rio de JaneiroDivulgação / O Dia

Publicado 14/09/2022 10:51

O atual governador do estado, Cláudio Castro (PL), faz panfletagem na Central do Brasil, às 17h30.



Cyro Garcia participa de um debate organizado pelo DCE Raul Amaro, às 12h, na PUC-Rio.



Eduardo Serra (PCB) também participa do debate na PUC-Rio, às 12h. Às 17h, o postulante faz panfletagem na CNS em Volta Redonda e, às 19h, participa de encontro com militantes e apoiadores na mesma cidade.



A candidata Juliete Pantoja (UP) faz panfletagem próximo à PUC-Rio, na Gávea, e às 12h participa do debate entre os candidatos a governador do Rio na Pontifícia Universidade Católica. Às 16h, Pantoja faz caminhada e panfletagem na Carioca, próximo a Av. Rio Branco.



Luiz Eugenio Honorato participa do debate na PUC-Rio, às 12h.

Marcelo Freixo (PSB) faz caminhada pelo calçadão de Cabo Frio, às 10h. Na parte da tarde, às 13h, o postulante caminha no centro de Macaé. Depois, Freixo vai para Campos dos Goytacazes para outra caminhada, às 16h30. À noite, às 19h, o candidato encontra com apoiadores no Sindicato dos Bancários na mesma cidade.



Paulo Ganime (Novo) faz panfletagem na Praça Antero de Quental, no Leblon, às 10h. Ele também participa do debate na PUC-Rio, às 12h, e, às 16h, concede entrevista para o Jornal Diário do Rio.



Rodrigo Neves (PDT) iniciou o dia em caminhada por Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Às 11h, o ex-prefeito de Niterói faz carreata em Nova Iguaçu e, às 13h, o candidato estará em Duque de Caxias também para mais uma carreata.



Até o fechamento da matéria a equipe de reportagem não conseguiu retorno da assessoria do candidato Wilson Witzel (PMB). Witzel teve sua candidatura indeferida pelo TRE-RJ, mas em nota oficial o partido informou que recorreu da decisão e seguiria em campanha eleitoral até resultado do TSE.



O texto poderá sofrer alteração ao longo do dia.