Ganime se reuniu com barraqueiros na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 19/09/2022 19:22

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro , Paulo Ganime (Novo) se reuniu com barraqueiros na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (19). O candidato falou sobre a importância da desburocratização do Estado. "O turismo no Rio de Janeiro é um dos maiores potenciais do estado e os barraqueiros tem um trabalho importante para garantir serviços de qualidade para os turistas. A Prefeitura e o Estado precisam ajudar quem quer trabalhar e gerar emprego. Os barraqueiros precisam trabalhar em paz , com tranquilidade , sem ter fiscal que atrapalhe o trabalho deles. Nosso governo vai desburocratizar o Estado para facilitar a vida dos fluminenses, dos empreendedores e de quem quer trabalhar no Rio" , afirmou.

No início da tarde, o candidato participou de um debate na UFRJ. Em seguida, o postulante foi para Maricá onde fez uma panfletagem no Centro da cidade, e prometeu que, se eleito, segurança pública será uma das prioridades do seu governo. "Não dá mais pra gente aceitar a bandidagem correndo solta no Rio de Janeiro. É importante fortalecer nossas polícias em todos os sentidos com formação, qualificação, corregedoria e reconhecer o trabalho dos profissionais da segurança pública. Nós precisamos retirar as barricadas e levar também o social para as comunidades, como saúde , educação e segurança. A violência atrapalha a vida do cidadão que vai para o trabalho, da mãe que espera o seu filho chegar em casa, do empreendedor que precisa realizar entregas, do comerciante com a sua loja aberta na rua .E outra coisa importante é combater o fluxo econômico de lavagem de dinheiro do crime organizado. Segurança gera emprego e renda atraindo investidores para todo o estado. A gente precisa dar uma limpa na política do Rio de Janeiro", disse Ganime.