Pesquisa Datafolha mostra Lula com 47% das intenções de voto e Bolsonaro com 33% - AFP

Pesquisa Datafolha mostra Lula com 47% das intenções de voto e Bolsonaro com 33% AFP

Publicado 22/09/2022 20:12 | Atualizado 22/09/2022 20:40

O ex-presidente Lula (PT) aparece com 47% das intenções de voto de acordo com pesquisa do Datafolha publicada nesta quinta-feira (22). O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 33%. Com relação ao último levantamento do instituto, o petista tinha 45% contra os mesmos 33% de Bolsonaro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em terceiro lugar na pesquisa aparece Ciro Gomes (PDT) com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 5%, e Soraya Thronicke (União Brasil), com apenas 1%. Brancos e nulos somam 4% e indecisos 2%. Os demais candidatos não pontuaram.



Levando-se em consideração os votos válidos (que não levam em conta os votos nulos, brancos e indecisos), Lula tem 50% e Bolsonaro, 35%. O Datafolha, no entanto, não afirma se o pleito de 2 de outubro será decidido no primeiro turno ou não.

Vantagem petista no segundo turno



O Datafolha ainda perguntou aos eleitores sobre a intenção de voto em um possível segundo turno. Lula tem 54% contra 38% de Bolsonaro, uma vantagem de 16 pontos. Brancos e nulos são 7% e os indecisos somam 2%. Os números são os mesmos apontados pelo último levantamento do instituto.



A pesquisa, encomendada pela Rede Globo e o jornal 'Folha de S. Paulo', ouviu 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04180/2022.