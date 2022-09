O atual governador Cláudio Castro (PL) tem 36%, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) aparece com 26% e o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves soma 8% das intenções de voto. - Reprodução

O atual governador Cláudio Castro (PL) tem 36%, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) aparece com 26% e o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves soma 8% das intenções de voto.Reprodução

Depois de seguidos empates técnicos com Marcelo Freixo (PSB), o governador Cláudio Castro (PL) abriu uma vantagem de 10 pontos percentuais, na pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). De acordo com o levantamento, encomendado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, o atual chefe do Poder Executivo tem 36% das intenções de voto, ante os 31% do último dia 15. O candidato do PSB oscilou um ponto para baixo, de 27% para 26%. Os outros postulantes permaneceram estáveis.

Veja abaixo os números da pesquisa estimulada, bem como o resultado anterior — quando os entrevistados são apresentados a uma lista:

Cláudio Castro (PL): 36% (31% no Datafolha anterior, de 15 de setembro)

Marcelo Freixo (PSB): 26% (27%)

Rodrigo Neves (PDT): 8% (8%)

Cyro Garcia (PSTU): 2% (3%)

Juliete Pantoja (UP): 2% (1%)

Wilson Witzel (PMB): 2% (3%)

Eduardo Serra (PCB): 2% (3%)

Paulo Ganime (Novo): 1% (1%)

Luiz Eugênio (PCO): 1% (1%)

Branco/nulo/nenhum: 12% (14%)

Não sabe: 9% (8% na pesquisa anterior)



Na modalidade espontânea, quando os eleitores têm que responder em quem pretendem votar sem ter acesso aos nomes dos candidatos, a diferença entre Castro e Freixo ficou 9%. No levantamento anterior, eles estavam mais próximos, sendo separados por quatro pontos. Veja abaixo os resultados:



Cláudio Castro (PL): 25% (21%)

Marcelo Freixo (PSB): 16% (17%)

Rodrigo Neves (PDT): 3% (3%)

Paulo Ganime (Novo): 1% (1%)

Atual governador: 2% (1%)

Candidato apoiado pelo Lula: 1% (não foi citado na pesquisa anterior)

Outras respostas: 6% (6%)

Branco/nulo/nenhum: 9% (12%)

Não sabe: 37% (39%)



Segundo turno



Simulando um cenário de segundo turno disputado entre os dois líderes na pesquisa, o Datafolha registrou um aumento nas intenções de voto no atual governador. O número de brancos e nulos se manteve no mesmo patamar de 12%.



Castro: 46% (43% na pesquisa anterior)

Freixo: 38% (41%)

Branco/nulo/nenhum: 12% (12%)

Não sabe: 4% (5%)



A pouco mais de uma semana até os eleitores irem às urnas, 35% responderam que ainda podem mudar sua escolha. No levantamento de 15 de setembro, este índice estava 1 p.p. acima. A medição incluiu ainda a rejeição — ou seja, os candidatos em quem os entrevistados não votariam. Wilson Witzel, Marcelo Freixo e Cláudio Castro oscilaram dois pontos para cima cada um, sendo preteridos, respectivamente, por 49%, 27% e 21% do eleitorado.



Foi medida ainda a aceitação em relação ao governo Cláudio Castro, que registrou um aumento positivo. Atualmente, avaliações de ótimo/bom subiram de 28% para 32%, enquanto ruim/péssimo caiu de 23% para 21%.

A pesquisa ouviu 1.526 pessoas entre 20 e 22 de setembro, em 45 municípios fluminenses. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Embora a candidatura do ex-governador Wilson Witzel (PMB) tenha sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral por conta do impeachment que sofreu no ano passado, o postulante segue na corrida, tendo recorrido ao Tribunal Superior Eleitoral.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número RJ-07687/2022.