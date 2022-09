Neves diz que retomada dos trens expressos, segurança nas estações e garantia de acessibilidade são medidas urgentes - ALEX RAMOS

Neves diz que retomada dos trens expressos, segurança nas estações e garantia de acessibilidade são medidas urgentesALEX RAMOS

Publicado 22/09/2022 21:51

O candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, visitou a estação de trem de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quinta-feira, 22. Para postulante, a malha ferroviária está abandonada. “Vamos acabar com o descaso da Supervia e do governo do Estado com a população da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e do subúrbio do Rio. Vamos retomar os trens expressos nos ramais de Santa Cruz e Japeri em todos os horários, vamos garantir banheiros nas estações e melhorar as plataformas com acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência”, afirmou.

O pedetista também abordou a questão da segurança nas estações e ao longo da via férrea e não descartou a possibilidade de encampar a Supervia, ou seja, retomar temporariamente a concessão para a gestão direta do Estado, com a finalidade de garantir melhorias no serviço.

“Vamos garantir a segurança, que é uma tarefa básica do Estado, para que não haja mais roubo da fiação dos trens, rotina que faz o povo sofrer com a constante paralisação do serviço. O bom funcionamento do transporte público é necessário para que possamos interligar a Região Metropolitana por trens, metrô, ônibus e barcas”, afirmou Rodrigo Neves.