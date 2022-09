Candidato realizou caminhada no calçadão do Méier - Divulgação

Publicado 22/09/2022 21:40

O candidato a governador Marcelo Freixo (PSB) realizou caminhada no calçadão do Méier, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (22). Freixo foi acompanhado pelo candidato ao Senado Alessandro Molon (PSB).

O candidato falou com a população sobre suas propostas para gerar emprego, fortalecer os empreendedores e garantir segurança. "Meu primeiro ato como governador será aumentar o salário mínimo regional para R$ 1.585, que está congelado desde 2019, quando Witzel e Castro assumiram o governo. Nós também vamos criar a Casa do Empreendedor, para dar apoio aos micro e pequenos empresários com linhas de crédito, qualificação profissional e assistência jurídica e administrativa", afirmou.



Freixo comentou que para ele há uma necessidade de dar mais segurança aos frequentadores e aos lojistas do calçadão. "Vamos atuar com firmeza para botar bandido na cadeia, para que as pessoas possam trabalhar e prosperar em paz", afirmou.