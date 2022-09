Acompanhado da esposa e apoiadores, o candidato apresentou suas propostas de geração de emprego e renda para a região - Divulgação

Publicado 22/09/2022 22:02

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro , Paulo Ganime (Novo) se reuniu com pastores em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (22). Acompanhado da esposa e apoiadores, o candidato apresentou suas propostas de geração de emprego e renda para a região.

"A gente tem que trazer emprego para a Baixada. Aqui tem pólos industriais relevantes , mas por conta da alta carga tributária e da violência , as empresas acabam saindo daqui. É importante também resolver o problema da BR com infraestrutura pra melhorar o trânsito e atrair investimentos", afirmou Ganime.



O candidato afirmou que há muitos problemas no transporte da Baixada. "A gente vai fazer a ligação do metrô da Pavuna até Belford Roxo fazendo com que os trabalhadores cheguem mais confortáveis e na hora certa. O bilhete único que hoje só tem 2 " pernas " vão ter 3 "pernas "para o trabalhador com um valor acessível", conclui Ganime.



Em seguida, Ganime seguiu para uma caminhada no Calçadão de Campo Grande onde conversou com comerciantes e moradores da Zona Oeste do Rio.