André Ceciliano tem recebido apoio de várias personalidades - Reprodução internet

André Ceciliano tem recebido apoio de várias personalidades Reprodução internet

Publicado 24/09/2022 18:48

A radialista e ex-deputada estadual Cidinha Campos declarou apoio à candidatura de André Ceciliano, da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), ao Senado Federal. Cidinha se junta a uma lista de políticos, artistas, intelectuais e influenciadores que já declararam apoio a Ceciliano como senador.



Nesta semana, o prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, lançou um vídeo em apoio à eleição de André ao Senado. Também declararam apoio os prefeitos de Nova Iguaçu, Maricá, Resende, Cabo Frio, Carapebus, Volta Redonda, Barra Mansa, Magé e Paty de Alferes.



Candidato a vice-governador na chapa com Marcelo Freixo, César Maia também declarou apoio ao petista esta semana. O ex-ministro da Igualdade Racial e ex-presidente da Fundação Palmares, Elói Ferreira, também declarou apoio ao candidato durante um evento na Baixada Fluminense.



Atores econômicos



Postulante também recebeu apoio de representantes de entidades sindicais e patronais, dentre elas a Associação de Supermercadistas do Estado (ASSERJ), a Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e o Sindicato da Indústria Naval (SInaval).



"O Rio precisa urgentemente de um senador que recupere seu potencial econômico", disse o presidente da Associação Comercial (ACRJ), José Antônio do Nascimento Brito, durante um almoço com o candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin. Ao final do encontro, Britto pediu aos empresários: “votem no André”.



– Queremos gerar novos empregos, gerar novas oportunidades e o Rio de Janeiro precisa de um senador atento a essas demandas. Tenho certeza que o André, sendo eleito, vai ser o senador da indústria naval no Congresso Nacional – disse o vice-presidente do Sinaval, Sérgio Bacci durante um almoço com André e os donos dos estaleiros do Rio.



— Eu garanto que ele é um profundo entendor do Rio de Janeiro. Conhece cada canto, cada cidade e cada necessidade deste estado. Ele é extremamente preparado para ser senador em Brasília – disse o presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, em encontro com 21 empresários do setor.



Intelectuais



O candidato petista também tem se aproximado de nomes da intelectualidade do Rio de Janeiro. Em julho, se reuniu com mais de 50 influenciadoras feministas e ativistas do movimento negro, dentre elas Bela Gil, Juliana Alves, Galba Gogóia, Luana Génot e a cineasta Maria Augusta Ramos.



No mesmo mês, foi recebido na casa da advogada Carol Pronner em uma reunião convocada por Gisele Cittadino, Ricardo Lodi, Mauro Osorio, Ana Carolina Lima e Luiz Fernando Lobo. Estavam presentes integrantes de entidades pela defesa da democracia, cientistas políticos, professores de universidades UFRJ, UFF, UERJ, PUC/RJ, Ibemec, jornalistas, artistas e referências da intelectualidade da zona sul do Rio.



Este mês, o antropólogo Luiz Eduardo Soares lançou uma carta aberta intitulada “O que eu sei sobre André Ceciliano”, em que pontuou a importância de se eleger André para o Senado, sobretudo, pela “incrível coragem” que impediu o avanço de pautas conservadoras na Alerj.



Artistas e influenciadores



Na área da cultura, André Ceciliano já recebeu o apoio de mais de mil artistas da Baixada Fluminense, além de grandes personalidades da TV brasileira, como os atores Tonico Pereira, Antônio Pitanga e Zezé Motta e o apresentador e historiador Milton Cunha.



"Com André como senador, o Brasil pode dar um grande salto porque ele é um político a favor da cultura. Isso é de suma importância! Um país sem educação e sem cultura não pode nunca chegar a ser uma nação" declarou a atriz Zezé Motta, durante um evento com artistas do teatro em Botafogo.



Na área da música, André recebeu o apoio da sambista Leci Brandão durante uma feijoada da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. O músico Wagner Tiso também gravou um vídeo de apoio à eleição de Ceciliano: "Não se trata de política, de estar de um lado, é o bem contra o mal. E eu estou junto do bem e o bem, para mim, é André Ceciliano com Lula".



Com mais de 100 mil seguidores no Twitter, o influenciador Omar Monteiro, dono do Bar do Omar, novo reduto da esquerda lulista no Rio, também declarou apoio ao petista.