Candidatos ao Governo do Rio participam de debate na TV Globo nesta terça-feira (27)Divulgação / O Dia

Publicado 27/09/2022 09:20

O governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) passa o dia em preparação para o debate da TV Globo, às 22h30.



Cyro Garcia (PSTU) participa de panfletagem, às 12h, em frente ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel. À noite, o postulante participa do debate promovido pelo DCE da UNISUAM, em Bonsucesso.



Eduardo Serra (PCB) participa de roda de conversa em Teresópolis, às 19h.



Juliete Pantoja (UP) iniciou o dia fazendo panfletagem e conversando com estudantes na Ilha do Fundão. Às 12h, a candidata faz panfletagem em frente a Petrobras, no Maracanã. Às 15h, ela conversa com estudantes e faz caminhada no centro de Caxias e, às 19h, Pantoja participa de live com candidatos ao governo organizada pelo DCE da UNISUAM.



Marcelo Freixo (PSB) participa de debate na TV Globo, às 22h30.



Às 10h30 Paulo Ganime (Novo) faz panfletagem no Méier e à noite participa de debate na Globo, às 22h30.



Às 9h30, o postulante Rodrigo Neves (PDT) faz gravação para o programa eleitoral. Depois, o pedetista faz um corpo a corpo na Praça Arariboia, em Niterói, às 12h30. À noite, o candidato também participa do debate na TV Globo.



Os candidatos Luiz Eugênio Honorato (PCO) e Wilson Witzel (PMB) não divulgaram suas agendas.