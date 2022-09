Freixo conversou com comerciantes e frequentadores do mercadão - Pedro Prado

Publicado 29/09/2022 21:58

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) realizou caminhada no Mercadão de Madureira na manhã desta quinta-feira, 29. Freixo conversou com comerciantes, frequentadores do mercadão e apresentou propostas para fortalecer os micro e pequenos empreendedores.

"O Mercadão de Madureira é o coração da Zona Norte e símbolo da capacidade que o povo do Rio de Janeiro tem de empreender, superar desafios e prosperar. Eu quero ser parceiro desses empreendedores. Vamos criar as Casas do Empreendedor em todo Estado, para dar linhas de crédito, qualificação profissional e assistência administrativa e jurídica", afirmou.

Freixo também prometeu aumentar para R$ 1.585 o valor do salário mínimo regional. "Witzel e Cláudio Castro congelaram o salário mínimo desde 2019. O Rio de Janeiro é o único Estado onde o salário está congelado, todos os demais tiveram aumento. Reajustar o valor é fundamental para aumentar o poder de compra das famílias e aquecer a economia", explicou.