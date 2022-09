Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

Publicado 30/09/2022 10:38

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta sexta-feira, 30:

Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição fará uma caminhada com eleitores às 11h em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Cyro Garcia (PSTU): o candidato não terá agenda pública, apenas reunião com o comitê de campanha e assessoria.

Eduardo Serra (PCB): às 17h, o candidato fará uma caminhada com panfletagem da Candelária à Cinelândia, acompanhado pela candidata à Presidência pelo PCB, Sofia Manzano.

Juliete Pantoja (UP): às 9h, a candidata fez uma caminhada no Centro de Araruama. Às 14h, fará uma caminhada no Centro de Cabo Frio e às 16h faz uma panfletagem em frente ao IFF Cabo Frio.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): o candidato participou, às 8h, de uma coletiva de imprensa com a participação de Lula e de André Ceciliano em um hotel na Zona Sul do Rio.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 9h, o candidato fez uma panfletagem na Uruguaiana, em frente ao metrô. Às 14h, a panfletagem será no Calçadão de Nova Iguaçu e às 16h em São João de Meriti.

Rodrigo Neves (PDT): às 10h30, o candidato faz uma caminhada em Alcântara, São Gonçalo. Às 11h30, faz uma caminhada em Maricá e às 17h30 caminha na Av. Amaral Peixoto, em Niterói.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.