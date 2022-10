Nuno Vasconcellos - Agência O Dia

Publicado 01/10/2022 17:05 | Atualizado 01/10/2022 17:15

O colunista Nuno Vasconcellos, do Portal iG e do Jornal O Dia, divulgou um manifesto pelo voto consciente e exaltação à democracia neste sábado (1º), véspera da eleição de 2022. No vídeo, publicado nas redes sociais do empresário, ele aborda a grandeza do ato de ir às urnas e a necessidade de escolher bem os candidatos.



"O voto é um ato solene. Então as pessoas têm que fazer um ato de consciência e ver que 'Eu vou votar nesta pessoa porque eu acho que ela tem idoneidade e credibilidade para prometer as coisas que nós estamos precisando'", afirma no vídeo.



O empresário destaca ainda o risco do afastamento do eleitor da política: "É um perigo hoje em dia quando a população não se envolve. É o início do fim de uma democracia".



Veja a íntegra do vídeo de Nuno Vasconcellos: