Votação ocorreu com tranquilidade, mas com filas e demora, diz UERJ - Reprodução internet

Publicado 02/10/2022 20:18 | Atualizado 02/10/2022 20:33

A votação transcorreu com tranquilidade na maioria das seções, com os principais incidentes registrados relacionados a filas e demoras para votação, relatou o "Comunicado de Encerramento de Observação das Eleições Gerais de 2022 no Brasil" do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional (Nepedi) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), divulgado no início da noite deste domingo, 2. O órgão atuou como observador credenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 28 localidades, em 11 Estados, no Distrito Federal e em quatro locais de votação no exterior.

De acordo com o documento, nenhum incidente grave ou "de particular relevância" foi observado ao longo do dia. "De maneira geral, constatou-se que a votação transcorreu com tranquilidade na maioria das seções, tendo sido observados, contudo, importantes incidentes principalmente entre as 12h e as 14h majoritariamente relacionados a filas e demoras para a votação em diversas localidades em que as atividades da missão foram realizadas", afirma o texto.

A missão também não identificou nenhum episódio significativo relacionado à segurança de eleitores, mesários, candidatos ou autoridades. "Durante os procedimentos de instalação e de encerramento das seções e das respectivas mesas de votação, foram observados apenas incidentes isolados que não merecem relevo preliminar", completa.

Também não foram observados incidentes relacionados às urnas eletrônicas, nem à identificação de eleitores ou deslocamento dos votantes. "De uma forma geral, as autoridades, os candidatos e candidatas e a cidadania cumpriram as normas eleitorais vigentes no Brasil e garantiram que o primeiro turno das Eleições Gerais de 2022 transcorressem democraticamente com tranquilidade, transparência e normalidade", completa.