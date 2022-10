Ao todo, foram apreendidos em todo o país de R$ 2 milhões - Reprodução/Polícia Civil

Publicado 02/10/2022 19:39 | Atualizado 02/10/2022 19:43

Curitiba - O Ministério da Justiça, por meio da Operação Eleições 2022, publicou um boletim oficial na noite deste domingo (2) em que apontou que o estado do Paraná foi o que teve o maior número de apreensão de dinheiro durante o dia de votações em todo o país. No total, a polícia encontrou cerca de R$ 700,9 mil e agora cabe à Polícia Federal investigar se os valores tinham objetivo de comprar votos.



Além disso, o relatório também informa que o Paraná também teve o maior número de flagrantes de boca de urna entre todos os estados do Brasil. Segundo o Ministério, 39 pessoas foram autuadas por fazerem campanha a candidatos no dia da eleição.

A Lei 9.504/1930, que estabelece normas para as eleições, descreve alguns atos que, no dia da votação, são considerados como crimes: usar alto-falantes e amplificadores para falar de seus candidatos, ou promover comícios ou carreatas; agrupar ou reunir eleitores ou fazer a chamada propaganda “boca de urna”; divulgar qualquer propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos; publicar novos conteúdos ou divulgar conteúdo na internet (blogs, redes sociais, sites ou aplicativos), mas pode manter conteúdos já publicados e aplicativos que já estavam em funcionamento.



O estado de Goiás ficou em primeiro lugar no ranking geral entre os estados que cometeram mais crimes eleitorais, seguido de Minas Gerais e Paraná.



A Operação Eleições 2022 tem como objetivo garantir a segurança dos brasileiros durante o período de votação. Além dos representantes institucionais das 27 unidades federativas, também participam: representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das Polícias Civis e Militares, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos Corpos de Bombeiros Militares, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), das Secretarias de Segurança Pública e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).