Alexandre de Moraes, presidente do TSE, não disse o que postagem alega - Arte/Comprova

Alexandre de Moraes, presidente do TSE, não disse o que postagem alegaArte/Comprova

Publicado 02/10/2022 20:25

Brasil - Não é verdade que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que quem reclamar das urnas eletrônicas será preso no dia da votação. Moraes afirmou, na verdade, que aqueles que mentirem sobre os aparelhos serão responsabilizados por crime de falsidade. O TSE orienta os eleitores que encontrarem irregularidades nas urnas a comunicarem o problema ao presidente da seção eleitoral e o denunciarem às autoridades policiais no local.*

*Conteúdo investigado por Nexo, Correio do Estado e Estadão. E verificado por Correio do Estado, Plural Curitiba, Folha de S.Paulo, UOL, Correio de Carajás, Metrópoles, CNN Brasil, CBN Cuiabá, Crusoé, SBT e SBT News.