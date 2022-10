Após às 17h, senhas foram distribuídas para quem estava no local esperando - Reprodução

Após às 17h, senhas foram distribuídas para quem estava no local esperandoReprodução

Publicado 02/10/2022 20:16 | Atualizado 02/10/2022 20:31

Rio – Apesar do fechamento das seções eleitorais no país, moradores de Queimados, na Baixada Fluminense, seguem a espera de uma oportunidade para votar neste domingo (2). Eleitores enfrentam filas gigantescas desde as 10h para votar no Centro Educacional Prado Crespo, em Queimados, onde apenas duas urnas atendem as oito seções da zona eleitoral.



Segundo relatos de moradores, eleitores esperam por mais de 4 horas para votar na zona eleitoral. Nas redes sociais, Ana Montana, descreveu as filas como uma forma de retirar o direito de voto. De acordo com a eleitora, desde as 13h ela aguarda para conseguir registrar seu voto.

“Estão tirando nosso direito de voto! Em Qm2/RJ no Prado Crespo, 3 h de fila no mínimo para votar. 4 seções com apenas uma urna. Entramos em contato com o TRE QUEIMADOS que alegou não poder acertar a situação para essa eleição, só para daqui há dois anos. NOS AJUDE”, disse Ana.