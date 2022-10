Eleições

Tarcísio e Haddad vão disputar segundo turno pelo governo de SP

Com 96,53% das urnas apuradas, Tarcísio aparecia com 42,43% dos votos e Haddad com 35,60%. Garcia ficou com 18,39%

Publicado 02/10/2022 20:52 | Atualizado há 14 minutos