Ciro Gomes (PDT) declara apoio a Lula no segundo turnoMaíra Coelho

Publicado 04/10/2022 14:27 | Atualizado 04/10/2022 14:43

A direção do PDT anunciou, nesta terça-feira (4), que irá apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições para a Presidência da República.

O comunicado aconteceu logo após uma reunião da Executiva do partido na manhã desta terça.

"Uma hora e meia de reunião com toda a Executiva Nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimentos, os deputados federais de mandato, senadores. E tomamos uma decisão unânime, sem nenhum voto contrário, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula", disse o presidente do PDT, Carlos Lupi.

Candidato ao governo do Estado pelo partido, Rodrigo Neves também participou da coletiva ao lado de Lupi em apoio ao PT.

Em sua conta no twitter, Ciro Gomes postou um vídeo afirmando que, apesar de insatisfeito, seguirá a decisão do partido. “Eu gravo este vídeo para dizer que acompanho a posição do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a única saída”, disse o ex-governador do Ceará, sem citar o nome de Lula.

Pronunciamento - "Gravo este vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT". pic.twitter.com/Ttmx06wCWo — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) October 4, 2022

Ciro informou ainda que não pleiteia nem aceitará cargo em eventual novo governo. "Não aceitaremos imposições ou cabresto de quem quer que seja. Adiando que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha", afirmou.

Candidato à Presidência da República no primeiro turno, Ciro ficou em quarto lugar, com 3,5 milhões de votos (3%).