Jair Bolsonaro (PL) também voltou a dizer que, ao longo do seu governo, não cedeu às tentações do poder, sem citar o alinhamento a partidos do Centrão. Reprodução

Publicado 04/10/2022 22:00

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (4), em São Paulo, que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando questionado sobre propostas, só apresenta "respostas vazias". Ele citou como exemplo o caso em que o petista disse não saber como gerar mais empregos no País.

Ele também ironizou o ex-presidente ao dizer que "lugar de bandido é na cadeia". "Já que ele falou lugar de pastor é na igreja e de militar é no quartel, eu diria que lugar de bandido é na cadeia", afirmou durante encontro com evangélicos.

O chefe do Executivo voltou a dizer que, ao longo do seu governo, não cedeu às tentações do poder, sem citar o alinhamento a partidos do Centrão. Ele reforçou que, ao escolher um presidente, é necessário "ver quem é a família" dele.

"A minha (família) é Marcos Pontes, Guedes, Tereza Cristina. Essa é a minha família ministerial. A do outro lado, ele não fala, mas vocês sabem quem é", disse, citando as denúncias de corrupção envolvendo as gestões do PT.