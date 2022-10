Douglas Ruas foi o segundo deputado com maior número de votos - Divulgação

Publicado 04/10/2022 18:53 | Atualizado 04/10/2022 19:44



Filho de Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, Douglas Ruas (PL) já possui experiência como secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais do Município. Com forte base na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, este será seu primeiro mandato. Ele obteve o segundo melhor resultado na eleição de deputado estadual, com 175.977 votos.



O senhor foi o segundo deputado mais votado para a Alerj. Ao que atribui esta expressiva votação?



Desde o início da pré-campanha, trabalhamos diariamente para levar as nossas propostas para o maior número possível de pessoas. Ao todo foram 247 reuniões e cerca de cem caminhadas pela cidade, resultado de muita dedicação de um grupo de amigos e colaboradores. Não tenho dúvidas de que o bom desempenho da atual gestão municipal, liderada pelo meu pai, o Capitão Nelson, da qual tive oportunidade de participar, foi fundamental para obtermos esse resultado, tendo em vista que ele tem uma aprovação muito boa pela população e já é apontado por muitos como o melhor prefeito da história de São Gonçalo.





O apoio do seu pai foi fundamental para sua eleição? O que o apoio dele significou para o senhor?



Meu pai é a minha maior referência na política. Acompanho de perto o trabalho dele desde que é vereador, vi como a política boa pode transformar a vida das pessoas e foi vendo esse trabalho que decidi participar desse projeto. O apoio dele foi e segue sendo fundamental. Tenho certeza de que juntos conseguiremos garantir ainda mais avanços para cidade de São Gonçalo.





O senhor já possui experiência como secretário municipal de São Gonçalo. O que esta experiência pode agregar à sua participação no legislativo?



Quero levar a minha experiência como secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais na prefeitura de São Gonçalo para o estado. Enquanto secretário, participei ativamente de importantes projetos, como o Centro de Imagens, que será o mais moderno da região, o Restaurante do Povo, o Hospital Municipal, a ampliação do São Gonçalo Presente e a implantação da Central de Segurança de São Gonçalo. Tenho a certeza de que com o mandato de deputado estadual poderei ajudar cada vez a minha cidade e região.



O que espera da sua participação na Alerj? Quais as principais questões que pretende pautar?



Vou trabalhar para representar São Gonçalo no tamanho e relevância da nossa cidade, garantindo todos os serviços públicos que são competência do governo do estado e ajudar ainda mais a gestão municipal, liderada pelo prefeito Capitão Nelson, nesse processo de transformação da cidade.