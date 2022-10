Postagem traz dados falsos sobre votação em Barreiras, na Bahia - Arte/Comprova

Postagem traz dados falsos sobre votação em Barreiras, na BahiaArte/Comprova

Publicado 05/10/2022 07:00

Brasil - É falso que na cidade de Barreiras, na Bahia, o número de votos para Lula na eleição presidencial do último domingo, 2, tenha sido maior do que o total de habitantes do município. A informação falsa circula em um vídeo do Kwai. Segundo estimativas do IBGE, Barreiras tem 158.432 habitantes. No primeiro turno da eleição presidencial, Lula, o mais votado no município, recebeu 47.952 votos, de acordo com números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).*

*Conteúdo investigado por Piauí e Correio do Estado. E verificado por O DIA, CNN Brasi, Plural Curitiba, Folha de S.Paulo, Estadão, Metrópoles, Imirante.com, Jornal do Commercio de Pernambuco, Correio de Carajás, A GAzeta, SBT e SBT News.