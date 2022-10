Chico e Lula durante ato em BH - Reprodução/Redes Sociais/Lula

Chico e Lula durante ato em BHReprodução/Redes Sociais/Lula

Publicado 10/10/2022 09:39 | Atualizado 10/10/2022 10:08

O cantor Chico Buarque participou de um ato de campanha com o candidato à Presidência da República, Luis Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo, 9, em Belo Horizonte. Chico está em Minas Gerais para a turnê “Que tal um samba?", que acontece na capital, e aproveitou para prestar apoio ao ex-presidente.

Fazendo referência à própria música ''Apesar de Você" (1978), o cantor disse aos apoiadores, em cima do trio de Lula, que "amanhã vai ser outro dia". Ao microfone, Chico Buarque declarou: "Vim somente dizer umas palavras, para dar meu abraço no nosso presidente Lula, manifestar minha profunda gratidão a ele, que vai nos tirar desse buraco."

fotogaleria

"Tenho revigorado a minha confiança de que esse governo que está ai, com tudo que ele tem de mais tenebroso vai passar. Vai passar logo, logo", criticou Chico, desta vez se referindo à canção "Vai Passar" (1984). "E reafirmando o que eu disse há 50 anos, amanhã vai ser outro dia", finalizou. Depois da fala, o público se juntou a Chico cantando o refrão da música, que foi composta durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, em protesto contra a ditadura militar.



Antes do ato, em entrevista coletiva à imprensa mineira, Lula tocou em assuntos como a retomada do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do Minha Casa Minha Vida. Em discurso no trio, ele falou sobre remontar o Ministério da Cultura, transformado em secretaria especial na gestão de Jair Bolsonaro. Lula discursou ainda sobre o direito das mulheres: "Chega de feminicídio. Mulher não foi feita para ser objeto de mesa e cama. Mulher foi feita para ser sujeito da história". "Mulher e homem. Trabalho igual, salário igual", afirmou.

No dia 30 de outubro, o ex-presidente Lula disputa o segundo turno das eleições presidenciais contra Jair Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Lula ficou com 48,4% dos votos, o que totaliza 57.259.504 de eleitores. Bolsonaro teve 43,2% do eleitorado, sendo 51.072.345 de votos a seu favor.