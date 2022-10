Para Tebet, a cor vermelha afasta indecisos do voto em Lula - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 11/10/2022 11:31

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acatou uma sugestão dada pela senadora Simone Tebet (MDB) e pediu para que militantes usem branco em um ato na Baixada Fluminense. O evento será realizado em Belford Roxo, nesta terça-feira, 11, com a presença do prefeito da cidade, Waguinho.



Em conversas internas, Simone Tebet entendeu que a cor vermelha remeteria ao histórico do PT, o que poderia prejudicar a candidatura petista. Na avaliação da parlamentar, o uso da cor afastaria eleitores que rejeitam Jair Bolsonaro (PL), mas que também relutam em votar no PT.

Em um flyer divulgado na segunda-feira, 11, a campanha petista pede para que os participantes usem branco “pelo amor e pela paz”. A frase também deve passar a fazer parte da estratégia de campanha de Lula, que deve culpar Bolsonaro pela onda de violência política que atinge o país.

A troca das roupas vermelhas pelas brancas põe fim, mesmo que temporário, a uma tradição das manifestações petistas. Em Minas Gerais, por exemplo, uma onda vermelha tomou conta da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, onde Lula fez um discurso no último sábado, 8.