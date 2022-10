Conversas com parentes e amigos influenciaram quase metade dos eleitores no primeiro turno - Abdias Pinheiro/SECOM/TSE

Conversas com parentes e amigos influenciaram quase metade dos eleitores no primeiro turnoAbdias Pinheiro/SECOM/TSE

Publicado 11/10/2022 11:48

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça, 11, aponta que quase metade do eleitorado brasileiro considerou conversas com familiares e amigos para decidir o voto no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 .



O levantamento também mostrou que outros principais fatores que influenciaram a decisão de voto foram o desempenho dos candidatos nos debates e os programas eleitorais.

Os entrevistados puderam escolher até 3 das seguintes opções no momento da pesquisa:

- conversa com família e amigos sobre os candidatos: 49%;

- desempenho do seu candidato no debate: 47%;

- programa eleitoral do seu candidato: 30%;

- notícias sobre os candidatos na TV, rádio ou jornais: 29%;

- pesquisa eleitoral divulgada com a intenção de voto dos candidatos: 16%;

- mensagens recebidas ou posts a favor do seu candidato nas redes sociais: 9%;

- mensagens recebidas ou posts contra o candidato adversário nas redes sociais: 7%;

- nenhum destes/outros: 21%;

- não sabe ou não respondeu: 4%.

Os jovens de 16 a 24 anos são os que mais disseram que conversas com familiares e amigos influenciaram no voto, foram 58% dos entrevistados nesse perfil. Os eleitores que têm renda familiar de mais de cinco salários-mínimos (54%) e os evangélicos (53%) aparecem a seguir.



Metodologia



Levantamento entrevistou 2.000 eleitores, de 8 a 10 de outubro, em 130 municípios das 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. Está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02853/2022, custou R$ 237.301,76 e foi pago pelo Grupo Globo.