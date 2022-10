Jair Bolsonaro (PL) - Sergio Lima / AFP

Jair Bolsonaro (PL)Sergio Lima / AFP

Publicado 12/10/2022 15:52 | Atualizado 12/10/2022 15:59

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (PL) participará de um encontro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que contará com a presença do governador Cláudio Castro e o ex-prefeito do município Washington Reis. O evento está previsto para esta sexta-feira (14), às 10h, na Praça do Pacificador.

Participam do evento, além dos nomes já citados, outros políticos e lideranças da região e de todo o estado do Rio de Janeiro em mais um movimento de adesão à campanha de reeleição de Bolsonaro.

Na manhã desta quarta-feira (12), Bolsonaro cumpriu a agenda de campanha eleitoral em Belo Horizonte, Minas Gerais. O candidato desembarcou no Aeroporto de Pampulhas e, segundo a programação divulgada, participou da inauguração da igreja Mundial do Poder, localizada na capital.

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral e só fica atrás de São Paulo. A estratégia de campanha de Bolsonaro é focar nas alianças com os estados em busca de votos para à reeleição. De acordo com a apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente obteve 51 milhão de votos (43,2%) de votos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 57 milhões de votos (48,4%).

Em Minas, Bolsonaro também ficou atrás de Lula no primeiro turno. O atual chefe do executivo recebeu no estado 5,2 milhões de votos (43,6%), já o ex-presidente obteve 5,8 milhões de votos (48,2%). O segundo turno vai acontecer no último domingo do mês (30).