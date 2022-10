Bolsonaristas hostilizam equipe de TV após missa em Aparecida - Reprodução CNN

Publicado 12/10/2022 19:01 | Atualizado 12/10/2022 19:01

São Paulo - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) hostilizaram um cinegrafista e uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo, após a realização de uma missa em Aparecida, São Paulo, nesta quarta-feira (12). A equipe cobria a passagem do presidente pelo santuário.



A confusão começou enquanto a equipe fazia imagens em frente a Basílica Histórica, no centro da cidade. Nas imagens, flagradas pela transmissão da CNN Brasil, um homem, vestido com uma camiseta contra o atual presidente, passou ao lado da equipe, causando uma reação entre quem apoia Bolsonaro. Em seguida, os jornalistas que estavam próximos da confusão passaram a ser agredidos verbalmente e sofreram empurrões e pancadas.

Segundo a jornalista da TV Vanguarda, Daniele Lopes, os apoiadores de Bolsonaro chamaram a equipe de "comunista" e "Globo Lixo", além de tentarem agredir o cinegrafista. A equipe foi escoltada pelo segurança que a acompanhava e conseguiu deixar o local.