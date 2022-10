Glaidson chegou a receber mais de 37 mil votos durante as eleições - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/10/2022 11:45 | Atualizado 12/10/2022 11:46

Rio - Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins", teve o recurso, que fez contra a decisão que o tornou inelegível para as Eleições 2022 negado, por unanimidade, pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (11).

Glaidson, filiado ao Democracia Cristã (DC), estava tentando se eleger a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Há cerca de um mês, o Faraó dos Bitcoins teve sua candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por 6 votos a 0.

Mesmo com o deferimento, seu nome ainda apareceu nas urnas e ele recebeu mais de 37 mil votos, que foram todos anulados pelo TSE . Ao total, ele recebeu apoio de 37.935 eleitores do estado, com destaque para a Região dos Lagos, onde obteve 4.124 votos.

O Faraó dos Bitcoins está preso desde agosto do ano passado, acusado de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra o sistema financeiro nacional. Dono da GAS Consultoria Bitcoin, ele foi afastado da presidência da empresa após a prisão.

O pedido de impugnação de candidatura à Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público se baseou na lei da ficha limpa, segundo a qual nenhum cidadão que esteja condenado pela justiça pode concorrer a cargo público.

O relator do caso, ministro Benedito Gonçalves, destacou ao votar que as atividades realizadas nas instituições de Glaidson, de acordo com os autos do processo, foram "objeto de apuração da Polícia Federal visando apurar um esquema de fraude de pirâmide financeira, envolvendo aproximadamente R$ 39 milhões".