Lula e Jerônimo durante comício em SalvadorRicardo Stuckert/PT

Publicado 12/10/2022 22:43 | Atualizado 12/10/2022 22:47

Salvador - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (12), que falta "vergonha na cara" à elite brasileira ao responsabilizá-la pela fome no País.

"Hoje é Dia das Crianças e 33 milhões de pessoas não têm o que comer. Quantas crianças hoje vão dormir sem ter um copo de leite? Isso não é normal. Não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara da elite desse País", disse o petista em discurso durante agenda de campanha em Salvador (BA), nesta noite.

Lula repetiu que "não é normal" haver fome no País que é um dos maiores produtores de alimento do mundo. "Tenho uma causa e aprendi com a minha mãe que não é normal um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo ter gente passando fome, comendo osso", afirmou o ex-presidente.

O petista ainda disse que "vamos dar uma surra no Bozo" no dia 30 de outubro, segundo turno do pleito que concorre com o presidente Jair Bolsonaro (PL). "Ele vai aprender que não nasceu pra governar nada", criticou.

Lula voltou a criticar a devastação na Amazônia e disse que, se for eleito, vai dizer em "alto e bom" que não haverá mais desmatamento nem garimpo ilegal na região.

O petista chamou novamente Bolsonaro de genocida pela forma como agiu na pandemia de covid-19. "Essa sociedade não pode ser governada por um genocida", disse. Ele também debochou da viagem do presidente à Inglaterra por causa da morte da Rainha Elizabeth II: "Ninguém deu bola".