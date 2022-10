Presidente da República, Jair Bolsonaro ao lado do ministro da economia, Paulo Guedes - Clauber Cleber Caetano/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quarta-feira, 12, que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, permanecerá no ministério caso ele seja reeleito para o segundo mandato nas eleições de 2022. Durante uma entrevista à "TV Alterosa", de Minas Gerais, o chefe do Executivo classificou Guedes como "Pelé da economia" e afirmou que o ministro é "um dos melhores do mundo".

"Não está previsto sair ninguém, a não ser que queira sair. O Paulo Guedes fica. O Paulo Guedes foi um dos melhores ministros da economia do mundo, levando-se em conta inclusive a questão da pandemia", afirmou Bolsonaro.

Durante a entrevista, Bolsonaro destacou o trabalho do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, como na adoção do Pix, sistema de pagamentos criado pelo órgão. Apesar de querer Guedes em um possível segundo mandato, o presidente afirmou que não sabe ainda se o ministro deseja continuar no cargo.

"É o nosso Pelé, vamos assim dizer, na Economia. Então, por mim ele continua. Eu não sei se, pela idade, ele quer continuar. No momento, nenhum ministro falou que quer deixar o governo numa possível reeleição minha", disse.

Guedes é um dos mais longevos ministros, à frente do "super ministério da Economia" desde 2019. A pasta ganhou esse apelido após a unificação das pastas da Fazenda, Planejamento e Indústria.